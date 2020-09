Paolo Brosio sarebbe dovuto entrare durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip (quella che è andata in onda ieri sera e che ha visto l’ingresso della seconda ondata di concorrenti), ma alla fine così non è stato.

A svelare i motivi è stato proprio Alfonso Signorini al termine della puntata, sottolineando come Paolo Brosio – che aveva già pronta la valigia per entrare – sia stato costretto a non farlo a causa di alcuni problemi di salute.

“Paolo Brosio non è potuto entrare perché è all’ospedale per degli accertamenti medici, appena si rimetterà entrerà, spero il prima possibile”.

Spero che Brosio si rimetta presto e che gli autori accettino il reintegro di Flavia Vento, perché sarebbero stati una ship pazzesca per tutti gli amanti del tash.