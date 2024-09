Ecco perché non dovrebbe mai essere usato con il tuo cucciolo.

L’uso del collare a strozzo per i cani è da tempo oggetto di controversie e preoccupazioni. Recentemente, i comuni di Milano e Roma hanno vietato esplicitamente questo tipo di collare, richiamandosi all’art. 727 del Codice Penale italiano. La situazione è ancor più severa in Francia, dove le multe per il suo utilizzo possono variare da 350 euro a oltre 3.000 euro. Il collare a strozzo, noto anche come collare a scorrimento, ha origini antiche che risalgono al 300 a.C., ma la sua popolarità non è giustificata dalla sicurezza o dal benessere del cane.

Questo tipo di collare funge da cappio attorno al collo del cane. Quando il cane tira, il guinzaglio si stringe e il collare provoca dolore, intorpidimento e asfissia. Questi effetti sono non solo fisicamente traumatici, ma possono anche avere un impatto sul benessere psicologico del cane, costringendolo a obbedire senza la possibilità di esprimere comportamenti naturali. Gli addestratori cinofili avvertono contro l’uso del collare a strozzo, sottolineando il rischio di fratture e, nei casi più gravi, della morte per soffocamento.

Oltre ai danni fisici, l’utilizzo prolungato di questo collare potrebbe aggravare problemi comportamentali già esistenti nel cane, rendendolo più ansioso o aggressivo. Importante è anche il messaggio comune che si trasmette utilizzando simili strumenti: il controllo e la coercizione, piuttosto che la comprensione e la comunicazione. La necessità di abbandonare l’uso del collare a strozzo è sostenuta da molte associazioni e professionisti del settore, i quali invitano i proprietari a adottare metodi alternativi di addestramento che siano più rispettosi e benefici per la salute, sia fisica che mentale, degli animali.

In definitiva, il collare a strozzo, pur essendo una pratica tradizionale, non è raccomandato ed esistono molti motivi validi per evitarne l’uso. Scegliere metodi più gentili ed efficaci porterà a relazioni più positive tra i cani e i loro proprietari. Avere cura e rispetto per il benessere del proprio animale dovrebbe sempre essere una priorità.