Ecco perché il ritorno de I Cesaroni è stato posticipato di un anno

I Cesaroni avrebbero dovuto tornare in onda quest’anno, a distanza di dieci anni dalla conclusione della serie, ma le riprese sono state rinviate di un anno a causa di imprevisti. Claudio Amendola, protagonista della serie, ha espresso cautela sull’argomento, dichiarando che non vi è nulla di confermato riguardo alla nuova stagione, aggiungendo che ci sono “mille motivi” per questo rinvio. Secondo Davide Maggio, uno dei motivi principali sarebbe l’impossibilità di Elena Sofia Ricci, che interpreta Lucia, di partecipare alle riprese a causa di altri impegni professionali. Ricci ha recitato nel ruolo di Lucia per quattro delle sei stagioni della serie e ha fatto un ritorno a sorpresa nella quinta, ma aveva dichiarato in passato che era il momento di fermarsi, sottintendendo una certa riluttanza a riprendere il progetto.

In aggiunta ai due attori principali, si parla anche di un possibile ritorno di Micol Olivieri. Questa giovane attrice ha parlato dei pagamenti ricevuti durante le riprese dei Cesaroni, rivelando che gli attori venivano pagati a stagione, con un anticipo iniziale, una mensilità successiva e un pagamento finale. Olivieri, che era minorenne all’epoca, ha osservato che i guadagni erano buoni, superando anche i 100.000 euro a stagione. Tuttavia, ha anche sottolineato come il panorama economico sia cambiato nel corso degli anni: oggigiorno, i cachet sono molto più bassi, a meno che non si abbiano contratti sostanziosi con grandi reti televisive o si sia attori molto noti.

Dunque, mentre l’attesa per il ritorno de I Cesaroni continua, le circostanze e gli impegni professionali degli attori potrebbero influenzare significativamente il progetto, spostando le riprese al 2025. La serie, che rimane nel cuore di molti fan, attende una definitiva conferma che possa riportare sullo schermo i personaggi amati che hanno segnato un’epoca della televisione italiana. In un contesto di cambiamenti nel settore, la nostalgia per le passate fortune finanziarie dei protagonisti si fa sentire, evidenziando una trasformazione nell’industria dello spettacolo.