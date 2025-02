Ecco perché il Carnevale di Milano dura di più

Il Carnevale Ambrosiano di Milano è una tradizione unica in Italia, poiché si estende per quattro giorni dopo il Martedì Grasso, a differenza degli altri Carnevali che terminano in quella data. Questa celebrazione è legata al “rito ambrosiano”, che trae origine da Sant’Ambrogio, il famoso vescovo milanese del IV secolo. Mentre la Chiesa romana considera il periodo quaresimale come i 40 giorni che precedono il Sabato Santo, la Chiesa ambrosiana inizia la Quaresima dalla prima domenica dopo il mercoledì delle Ceneri. Le radici storiche e culturali di questa estensione sono supportate da leggende che narrano come il vescovo Ambrogio fosse in pellegrinaggio durante il periodo tradizionale di chiusura del Carnevale e avesse richiesto di aspettare il suo ritorno per festeggiare.

Oggi, il Carnevale di Milano è una delle feste più belle del mondo, caratterizzato da sfilate che si svolgono per le vie del centro, accompagnate da musica, balli e spettacoli. La sfilata principale avviene la domenica dopo il giovedì grasso, con carri decorati, gruppi mascherati e l’elezione di un Re Carnevale. Durante le celebrazioni si svolgono anche eventi come feste di quartiere e spettacoli teatrali.

Un evento peculiare è il concorso “rassegna dei gatti”, dove i gatti mascherati vengono giudicati per originalità e bellezza. La gastronomia locale offre piatti tipici come tortelli di carnevale, chiacchiere e zeppole, rendendo il Carnevale di Milano non solo un’occasione di festa, ma anche un’esperienza culinaria da non perdere.