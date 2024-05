ecco perché è una frecciatina (non troppo) nascosta a Fedez

Sui social è ancora tempo per frecciatine velate, e talvolta anche un po’ meno nascoste. Non sono finiti, infatti, i battibecchi a distanza tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo aver messo un like (molto comunicativo!) al commento “finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”, l’influencer ha pubblicato una foto su Instagram che sembra rappresentare un’altra provocazione per l’ex marito.

L’immagine postata ha come protagonista proprio Chiara Ferragni accanto a un busto di Napoleone, uno scatto arrivato proprio durante una visita alla Galleria d’Arte Moderna a Milano. Ma qual è il significato di questo scatto? Perché farebbe un riferimento neanche troppo velato a Fedez?

Sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso la foto in cui sorride accanto a questo imponente busto di Napoleone Bonaparte. Al di sotto della fotografia, si legge una didascalia con una emoji con le braccia alzate. Proprio questa scelta è stata interpretata come un messaggio piuttosto eloquente. Tra i commenti, infatti, sono apparsi numerosi archi con frecce, suggerendo che qualcuno avesse notato la “frecciatina” diretta a Fedez.

Il riferimento balza a un episodio avvenuto nel 2017, quando il rapper Marracash definì Fedez un “nano con la sindrome di Napoleone”. L’espressione divenne molto conosciuta sui social e chiacchierata da sostenitori e detrattori di Federico Lucia. Chiara Ferragni, probabilmente, non ha dimenticato quel riferimento provocatorio fatto all’ex marito.

Quelli erano anni di dissing tra rapper della scena italiana. Nel 2017, Fedez pubblicò l’album “Comunisti col Rolex” insieme a J-Ax, mentre Marracash e Gué Pequeno rilasciarono “Santeria”. Questi ultimi, intervistati, criticarono i colleghi, affermando di essere lontani dal duo Ax-Fedez, perché autori di “pop mascherato”.

Fedez, allora, raccontò su Instagram altri dettagli dello scontro a distanza (poi non tanto) con Marracash. La polemica sui social del rapper di Rozzano assumeva tinte colorite: “Ti ho detto che sei un coglione faccia a faccia, e tu hai abbassato lo sguardo, giusto? […] il nostro tour ha già venduto 100mila biglietti, non è ancora uscito il disco. Fa male, vero?”.

La replica di Marracash non si fece attendere. Il rapper contestò la versione di Fedez e usò l’espressione “nano con la sindrome di Napoleone” riferendosi a lui. Un insulto, evidentemente, ricordato ancora oggi.