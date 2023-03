Ecco perché dovresti SEMPRE ascoltare il tuo gatto: incredibile

Ascoltare il tuo gatto potrebbe rivelarti delle emozionanti sorprese: una donna racconta in un filmato la predizione del suo micio.

Un piccolo gatto di nome Biscus si addormenta in una strana posizione, mai adottata prima d’ora. La sua padroncina ne resta sorpresa e insospettiva, ma lascia che il suo micio continui a sognare in quel modo. Poco tempo dopo la ragazza comprenderà che il comportamento del suo micio Biscus non fosse soltanto una casualità.

Perché dovresti SEMPRE ascoltare il tuo gatto: lo spiega una storia incredibile – VIDEO

Quel che di curioso vi è in questo episodio è che il protettivo comportamento del gatto, adagiatosi sul basso ventre della sua padroncina, avrebbe incuriosito la donna a tal punto da spingerla ad acquistare un test di gravidanza. Il risultato del test si sarebbe poi rivelato la prova inconfutabile della straordinaria ricettività e sensibilità tipica, non soltanto, dei felini.

“È letteralmente quanto è successo anche a me quando ho scoperto di essere incinta“, risponde un’altra donna tra i commenti al filmato di @jiliaa120230, su TikTok. “Il mio cane all’improvviso ha iniziato a sdraiarsi sulla mia pancia“, spiega l’utente, “ma non ho pensato che avesse un significato particolare“.

Molti altri utenti confermano le proprietà da “veggenti” dei loro mici, spiegando come questi ultimi si siano accorti, con largo anticipo, della buona nuova senza che le loro mamme umana sospettassero potessero sospettare ancora nulla.

@juliaa120230 Ok fine I’ll buy a test. #cat #sheknows #pregnancytest #pregnancy #thatssuspicious #thatsweird #cattok #sleepycat #toebeans ♬ Cat Purring – Cat Purring Sound

“Ok, bene… Comprerò un test“, aveva infatti scritto, ironizzando in didascalia al filmato, la padroncina del tenero micio, e soltanto poche ore prima che le venisse rivelato il suo positivo verdetto. Il suo gattino – che aveva già compreso il tutto, in un giorno come tanti altri – avrebbe voluto dimostrare la sua protezione e rassicurazione alla sua mamma umana e soprattutto nei confronti del futuro nato.

Biscus avrebbe improvvisamente smesso di adagiarsi sul suo petto, come amava fare sin da cucciolo, preferendo stendersi sul suo basso ventre. Il filmato, che immortala la delicata sessione di fusa di Biscus prima di addormentarsi, è stato condiviso soltanto una settimana fa – lo scorso 1 marzo 2023 – su TikTok. Il video ha finora totalizzato 5.5 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma.