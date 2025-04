Ecco perché attira turisti da tutto il mondo

La Settimana Santa a Siviglia è una delle celebrazioni più sentite in Spagna, riconosciuta come festa di interesse turistico internazionale. Questa tradizione, che precede la Pasqua, coinvolge tantissime persone, sia locali che turisti, creando un forte senso di comunità. In particolare, la Settimana Santa a Siviglia offre tradizioni spettacolari che combinano arte, colori, musica e religione, in processioni che ricordano la morte di Cristo. Le celebrazioni affondano le loro radici nel tardo rinascimento, con le prime processioni organizzate nel 1578 da parrocchie locali per commemorare la Pasqua.

Le processioni costituiscono il cuore della Settimana Santa a Siviglia, con 71 confraternite penitenziali che partecipano. Circa 50.000 nazareni, vestiti con tradizionali abiti bianchi e cappucci rossi, portano i pasos, mentre i costaleros trasportano statue barocche avvolte in drappi di velluto. Ogni giorno, le confraternite seguono un percorso specifico, ma tutte devono passare per la carrera oficial, che inizia in Calle Campana e si conclude alla Cattedrale.

La notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo, nota come Madrugà, ospita le processioni più belle, con icone di devozione come il Jesús del Gran Poder e la Virgen de la Macarena. Queste processioni, che durano fino all’alba, richiamano visitatori da tutta la Spagna e non solo. È possibile assistere al passaggio delle processioni lungo la città, ma per il percorso ufficiale è necessario acquistare un biglietto. La Settimana Santa a Siviglia rappresenta quindi un momento di profonda spiritualità e cultura, imperdibile almeno una volta nella vita.