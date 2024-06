Ecco perché Annalisa in Storie Brevi canta “Sembra l’agosto del ’96”

Il video di Storie Brevi di Tananai e Annalisa è un vero gioiellino, ma a incuriosire i fan non è stata tanto la storytelling raccontata nella clip, quanto la frase d’apertura del singolo intonata dalla cantante. Ovvero: “Sembra l’agosto del ’96. Questa mattina tutti sanno che love is in the air“. Cosa è successo nell’agosto del 1996?

Storie Brevi, il video ufficiale e com’è nata la collaborazione fra Tananai e Annalisa https://t.co/Iays2fWWMs — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 24, 2024

Una domanda che molti fan si sono davvero posti, fra cui anche Linus di Radio Deejay, che ha chiesto direttamente a Davide Simonetta, autore del brano, il perché di quell’incipit.

“Sembra l’agosto del ’96”, quando uscì Born Slippy in radio

“Quando Annalisa e Davide Simonetta [autore del brano, nonché suo ex fidanzato, ndr] sono entrati in studio per fare questa canzone, il produttore e autore delle basi è arrivato con una base che gli ricordava Born Slippy degli Underworld, colonna sonora di Trainspotting, che è una canzone che andava anche nell’estate del ’96 e che aveva questo andazzo un po’ sc4zzato“. Sarebbe stato proprio questo “andazzo sc4zzato”, qualunque cosa voglia dire, ad aver interessato Annalisa e Davide. Entrambi, infatti, secondo Linus, sarebbero sempre “un po’ sc4zzati” nei confronti dell’estate.

La spiegazione non ha un granché senso, soprattutto perché Born Slippy non ha nulla a che vedere con Storie Brevi, ma ce lo facciamo andare bene lo stesso. Un pezzo estivo uscito nel 1996 con un atteggiamento un po’ svogliato che accomunerebbe l’atteggiamento di Annalisa nei confronti dell’estate (?). Boh.