Come mai Andrea Zelletta giovedì sera è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip rientrando nel pomeriggio di sabato? L’ex tronista avrebbe abbandonato la casa per circa 48 ore a causa di un presunto falso positivo che sarebbe uscito tramite il tampone del Covid-19 che, secondo una ricostruzione fatta dai telespettatori, i concorrenti farebbero a cadenza regolare da quando sono entrati.

Questa la frase pronunciata da Andrea Zelletta ad Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco una volta rientrato in casa:

“Sono stato in uno stabile qui vicino, non mi hanno permesso di vedere la puntata, ma mi hanno dato un libro per passare il tempo. Era una mia questione di salute… Ho avuto paura”.

E questa la ricostruzione di una fan:

“Non è che ci vuole la scienza comunque: il tampone veloce che fanno di solito è uscito positivo ad Andrea e hanno dovuto fare il controllo col prelievo per benee ha dovuto attendere i 2 gg del risultato. Era un falso positivo. Ma il covid non so perché è argomento proibito”.

Sarà davvero così?