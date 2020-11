In Tu Si Que Vales, proprio come in tutti i talent show che hanno una giuria di peso (sto parlando di X Factor, ma anche di The Voice Of Italy o Italia’s Got Talent), il ruolo del conduttore è marginale e gran spazio (ed importanza) si dà proprio ai giurati.

Tuttavia da ben quattro edizioni a questa parte la conduzione di Tu Si Que Vales (da sempre affidata a Belen Rodriguez che è stata prima in coppia con Francesco Sole e successivamente con Simone Rugiati) si è triplicata e sono stati chiamati ad affiancare l’argentina due sportivi: il rugbista Martin Castrogiovanni e l’atleta di arti marziali Alessio Sakara.

Due sportivi che in passato hanno partecipato a reality Rai (il primo ha fatto Ballando con le Stelle, il secondo Pechino Express) e che hanno debuttato alla conduzione proprio grazie a Maria De Filippi.

A svelare il contatto fra Alessio Sakara e Maria De Filippi è stata Raffaella Mennoia, fidanzata di Sakara e braccio destro della De Filippi, fra le pagine di Nuovo Tv.

“Alessio alla conduzione di Tu Si Que Vales? No, non c’è il mio zampino. Maria ha conosciuto Alessio grazie a Saki, il nostro cagnolone. Lui lo portava a trovarmi in studio a Uomini e Donne e sono diventati amici. Sapendo della sua amicizia con Martin Castrogiovanni, gli ha proposto di coinvolgerlo per affiancare Belen al timone dello show e lui ha accettato”.

Tu Si Que Vales è giunto alla sua settima edizione e su Canale 5 ha preso le veci di Italia’s Got Talent che nel 2013, dopo cinque edizioni di enorme successo, ha ceduto i diritti a Sky.