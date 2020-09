Adua Del Vesco durante la terza puntata del Grande Fratello Vip ha rinfacciato alcune cose a Massimiliano Morra e durante la notte, parlando con Myriam Catania, si è sfogata:

“Io sono molto arrabbiata con lui, porto ancora rancore. Non mi interessa se la gente ha percepito di me qualcosa di sbagliato, le persone che mi stanno accanto lo sanno cosa mi ha fatto Massimiliano. Non ho mai detto che lui mi ha fatto del male fisicamente, l’ho precisato. Mica di grave c’è solo quello, eh. Ha fatto qualcosa di molto grave, ma non mi ha mai picchiato”.

Quando Myriam Catania le ha chiesto informazioni sottolineando che dire “mi ha fatto una cosa grave” può significare anche una violenza sessuale o un torto ad un genitore, Adua Del Vesco ha negato, rispondendo che ci sono altre cose “molto gravi” che una persona può fare.

“Io non voglio distruggere Massimiliano e se l’ho nominato è solo perché di quel gruppo non potevo nominare nessun altro”.

Il motivo per cui Adua Del Vesco ce l’ha con Massimiliano Morra tuttavia potrebbe averlo detto l’attrice durante la diretta quando i due, su richiesta di Alfonso Signorini, si sono abbracciati. In quell’occasione Adua si è sfogata con Massimiliano dicendo in lacrime:

“Io stavo male, ero in anoressia e tu non mi hai mandato un messaggio. Io stavo morendo. Io stavo morendo e tu lo sapevi”.

Immediata la risposta di Morra:

“Non avevamo più rapporti, ho sbagliato, so di non essermi fatto sentire ed è colpa mia. Ho tutte le intenzioni di riallacciare un rapporto con te”.

Adua Del Vesco, quindi, potrebbe avercela con Massimiliano Morra perché quando lei era in anoressia lui sarebbe sparito e non si sarebbe fatto sentire.