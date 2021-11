Presentato in occasione del Rome Videogame Lab (quest’anno dedicato a Umano e Digitale), il videogioco didattico Nabbovaldo e il ricatto dal cyberspazio è pensato per avvicinare gli alunni tra gli 11 e i 13 anni ai temi della cybersecurity e per migliorare i comportamenti nell’utilizzo della Rete, che spesso può nascondere rischi e pericoli.

Si tratta di un’avventura interattiva da giocare in classe, nuova iniziativa della Ludoteca di Registro.it, organismo che, in seno all’Istituto di Informatica e telematica del Cnr di Pisa, da oltre 30 anni anni assegna e gestisce i domini italiani: ambienti, mappe, dialoghi, scenari multipli sono i contenuti (validati dai ricercatori del Cnr) alla base del videogame, che appunto “ha l’obiettivo di approfondire, tra i bambini e i ragazzi, le conoscenze legate al Web e alla sicurezza online“, perché “Nabbovaldo e il ricatto dal cyberspazio è stato pensato come strumento didattico per gli insegnanti e come mezzo di apprendimento per gli studenti”.

Social network

Attraverso le modalità tipiche del videogame, ha l’obiettivo di insegnare, “in modo ironico e inconsueto, termini informatici, nozioni di base e comportamenti corretti per navigare”. Non solo: c’è anche una sezione Nabbopedia che fornisce un minidizionario con le definizioni di alcuni termini tecnici come trojan, firewall, adware, antivirus, troll, ransomware, scandisk e spyware e “il gioco, fruibile sia singolarmente sia mentre si fanno lezioni e laboratori, genera un punteggio finale che evidenzia la conoscenza dei pericoli di Internet, con una speciale attenzione a social network, virus, truffe online, file sharing e netiquette”.

Sviluppato in collaborazione con Symmaceo e Grifo Multimedia e disponibile su App Store e Play Store, è ispirato al fumetto Nabbovaldo contro i pc zombie della collana Comics & Science edita dal Cnr, dove il protagonista, un adolescente sempre online, ma ingenuo nell’affrontare i pericoli del cyberspazio, si muove a Internetopoli, la città della Rete.