Dopo la polemica con Scooter Braun, Taylor Swift ha scelto d’incidere nuovamente i suoi vecchi album: ecco la nuova versione di Fearless, compresa Love Story.

Taylor Swift sta per pubblicare la nuova versione di Fearless, denominata Taylor’s Version. Dopo il successo di Folklore, Tay Tay aveva annunciato l’arrivo di grosse novità. Ed è stata di parola. La cantante ha iniziato a registrare nuovamente il materiale dei primi album, dopo la polemica con Scooter Braun. E il primo frutto è questa nuova versione di Fearless, da cui ha già estratto il singolo Love Story.

Taylor Swift incide nuovamente Fearless

Dopo la diatriba con Braun e l’addio al roster della Big Machine, la sua vecchia etichetta, Tay Tay aveva annunciato che avrebbe inciso da capo tutti i suoi vecchi album. Una promessa mantenuta, come dimostrato da Fearless (Taylor’s Version).

Taylor Swift

Entro la fine dell’anno il celebre album del 2008, il secondo della sua carriera, sarà pubblicato nuovamente in una versione rivisitata con ben sei inediti al suo interno. Ricordiamo che proprio Fearless è stato il suo album country più apprezzato in assoluto, premiato anche con un Grammy come Album dell’anno.

Taylor Swift: la nuova Love Story (Taylor’s Version)

Il 12 febbraio è in arrivo la nuova versione della celebre Love Story di Tay Tay. Spiega la stessa artista sui social: “Ho parlato a lungo del motivo per cui sto ri-registrando i miei primi sei album, ma il modo in cui sto lavorando spero che aiuti a capire da dove vengo. Gli artisti dovrebbero essere in possesso del loro lavoro per tante ragioni, ma la più ovvia è quella per cui l’artista è l’unica persona che realmente conosce il suo lavoro“.

Di seguito il video della versione originale del pezzo, una clip da oltre 500 milioni di clic fino a oggi: