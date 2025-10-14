Ecco l’innovativa energia eolica in Cina: il sistema S1500

Una nuova forma di energia eolica è in fase di sviluppo, promettendo una produzione più costante di energia e costi di installazione ridotti, grazie all’adattamento del design di un dirigibile. Questa tecnologia, sospesa a 1.000 piedi d’altezza dove il vento soffia costantemente, rappresenta una fonte ideale per comunità rurali, zone colpite da disastri o luoghi dove non è possibile costruire turbine eoliche tradizionali.

Il progetto è frutto di un’innovazione multilaterale da parte di numerosi ingegneri e scienziati, con due startup, Altaeros del MIT e Sawes Energy Technology di Pechino, pronte a portarlo sul mercato. Altaeros ha già realizzato il prototipo chiamato Buoyant Air Turbine (BAT), in grado di generare 30 kilowatt, principalmente pensato per aree remote, come l’Alaska.

Sawes ha superato le prestazioni del BAT, con l’S1500, un’unità che ha generato 1 megawatt di potenza durante un test condotto in una provincia desertica della Cina. Questo risultato porta con sé la speranza di contribuire alla transizione energetica a livello globale. Il CEO di Sawes, Dun Tianrui, ha sottolineato che questo traguardo è cruciale per l’utilizzo del prodotto nella vita reale, con l’obiettivo di iniziare la produzione in serie l’anno prossimo.

Il costo di fornitura di questa energia potrebbe essere estremamente competitivo, intorno a $0,01 per kilowattora, rappresentando una riduzione significativa rispetto ai costi previsti per le tecnologie passate. La posizione in alta quota delle nuove turbine minimizza il problema della variabilità del vento, permettendo una raccolta di energia più efficace. Inoltre, il costo di costruzione e installazione dell’unità di Sawes risulta infatti il 40% più basso rispetto alle turbine tradizionali, aprendo la strada a un’opportunità di energia più economica per le comunità.