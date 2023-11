ecco l’inedito di Mew di Amici

Mew canta per la prima volta il suo inedito nello studio di Amici 2023: qual è il significato di “Mercoledì mai”?

Il panorama musicale italiano si arricchisce di una nuova perla, Valentina Turchetto – in arte Mew – che ha stregato il pubblico con la sua voce unica e la sua sensibilità artistica. L’artista ha presentato per la prima volta il suo inedito “Mercoledì mai” durante la puntata di Amici del 22 ottobre: per gli ascoltatori, è stato subito amore a “primo orecchio”.

Il nuovo inedito di Mew

Dopo “Sangue“, canzone lanciata sulle piattaforme digitali prima del suo debutto ad Amici, arriva la volta del nuovo singolo di Mew. Il testo di “Mercoledì Mai”, prodotto da SIXPM, si presenta sprezzante e anche un po’ spregiudicato.

La canzone è stata scritta con Andrea Spigaroli, Andrea Molteni, Joel Ainoo, Paride Surace, Lorenzo Di Gemma e Andrea Ferrara.

Il significato di “Mercoledì mai”

Turchetto canta energicamente “Non sono una santa, dovresti saperlo pure tu…”, mostrandosi ribelle e disinteressata al giudizio degli altri.

Mew parla con fierezza di chi racconta le emozioni e le sensazioni amorose – parlando anche di quelle fisiche – di chi non si nasconde a colui che si trova davanti. Così, senza peli sulla lingua, rivela con entusiasmo il proprio carattere e la propria forza.

Valentina Turchetto continua la sua scalata artistica al fianco della sua insegnante, Lorella Cuccarini. Come si prospetta il futuro per la giovane artista esordiente?

Ascoltate il nuovo singolo di Mew, ecco la sua esibizione ad Amici 2023: