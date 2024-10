Ecco l’importo richiesto per una sola notte

Il viaggio di Fedez a New York ha sollevato interrogativi riguardo ai suoi motivi, se professionali o privati. Dopo una lunga pausa di oltre quattro settimane sui social, il rapper italiano è riapparso su Instagram, rivelando di trovarsi nella Grande Mela. La sua ultima apparizione pubblica risale al momento in cui Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro, dopo l’arresto di alcuni suoi amici ultras. Da quel momento, Fedez era rimasto assente dai social fino a pochi giorni fa.

In questo nuovo viaggio, Fedez ha scelto un albergo di lusso, il Casa Cipriani, la cui tariffa per notte ammonta a circa 4 mila euro. Questo hotel è una delle strutture più prestigiose di New York, situata a Lower Manhattan, con una vista spettacolare sul ponte di Brooklyn e sulla Statua della Libertà. Fedez, a bordo di un jet privato con alcuni amici, ha condiviso sul suo profilo alcune foto dello skyline newyorkese, rivelando anche dettagli del suo lussuoso soggiorno.

Casa Cipriani offre una vasta gamma di comfort, dalle camere dotate di mobili in mogano e tessuti in cashmere fino a un ristorante che serve specialità americane e italiane. La suite probabilmente scelta da Fedez è la Suite Premier, il cui costo è di circa 4.668 euro a notte per due persone. Aggiungendo un terzo ospite, il prezzo supera i 4.900 euro. La suite comprende due camere da letto, un mini bar e una terrazza panoramica di ben 87 metri quadrati.

Dopo un periodo di intensa attività e stress, Fedez ha deciso di prendersi una pausa, sia per riflettere sugli eventi recenti, sia per godersi un soggiorno in uno dei luoghi più iconici al mondo. Le sue apparizioni sui social continuano a creare curiosità e attesa tra i fan, che restano in attesa di capire il vero motivo di questo viaggio improvviso a New York. La scelta di alloggiare in un hotel di questa categoria dimostra come il rapper non stia badando a spese, regalando ai suoi seguaci un assaggio di lusso e glamour. In attesa di nuove rivelazioni, Fedez ha già attratto l’attenzione con i suoi post, lasciando aperte molte domande sul suo soggiorno nella Grande Mela.