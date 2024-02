ecco le regole per riconoscerli e difendersi

Gli SMS di smishing si fanno sempre più diffusi anche nel nostro paese. Si tratta di messaggi fasulli che potrebbero essere difficili da riconoscere per i meno esperti, ma che hanno l’obiettivo di far scaricare malware sui dispositivi oppure portare alla condivisione con i malviventi dei propri dati personali.

Di conseguenza, è estremamente importante capire come riconoscerli. Hype, in una guida inviata ai propri clienti, delinea quelle che sono quattro regole da seguire per insospettirsi e quindi cancellare gli SMS di smashing.

Innanzitutto, se si riceve un SMS da un mittente che all’apparenza sembra credibile, bisogna leggere attentamente il suo contenuto. Se il messaggio trasmette un senso di urgenza (sbloccare il conto, procedere con la consegna di un pacco, evitare che un account venga cancellato), è consigliabile non rispondere in alcun modo tramite SMS. Inoltre, se questo contiene un link è bene guardarsi dall’aprirlo, soprattutto se questo rimanda ad un file da scaricare o ad un modulo che chiede l’inserimento delle proprie credenziali.

La vostra banca, così come il corriere o altri, non vi chiederà mai di inserire la password, ricordatelo! Se vi trovate di fronte ad una situazione di questo tipo ed avete dubbi, chiamate il customer care ufficiale tramite i numeri presenti sui siti web. Provvederanno loro a fugare ogni dubbio.

Di recente, le truffe di smashing sono approdate anche su Whatsapp e non solo tramite SMS.