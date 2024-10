Ecco le regioni in allerta

Oggi l’Italia è interessata da un maltempo causato da una perturbazione atlantica, che porta forti piogge e temporali in tutte le regioni del Centro-Nord. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, invitando le regioni a attivare i rispettivi sistemi di protezione civile. Tali fenomeni potrebbero provocare criticità idrogeologiche e idrauliche, documentate nel bollettino di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Nella notte, si sono verificati temporali in Liguria e alta Toscana, con estensione prevista al Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e successivamente anche a Trentino, Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le piogge si amplificheranno, specialmente durante il primo pomeriggio, interessando Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, e saranno accompagnate da forti rovesci, attività elettrica intensa, grandinate e raffiche di vento. Dall’alba di oggi, vi sono venti forti e burrascosi in Emilia-Romagna e Liguria, estendendosi a Veneto e Friuli Venezia Giulia, con mareggiate lungo le coste.

Per domani, è prevista allerta rossa per rischio idrogeologico in Liguria e Lombardia, con allerta arancione su Lazio e varie altre regioni. La Regione Lazio ha emesso un’allerta arancione dalle 12 di oggi, con attese di precipitazioni forti e temporali, accompagnati da eventi come grandinate e forti venti, e possibili mareggiate sulle coste. In Liguria, è attesa allerta arancione, che diventerà rossa nella zona orientale dalle 12. Anche la Toscana ha attivato un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti.

In Sardegna, si è emanata un’allerta gialla per rischio idrogeologico fino alle 20:59, raccomandando alla popolazione di rimanere in casa durante i temporali e di evitare l’attraversamento di torrenti in piena. Infine, in Veneto, la Protezione Civile ha riattivato il centro operativo 24 ore su 24 per monitorare le previsioni meteorologiche avverse fino al 9 ottobre, considerando anche l’innalzamento dei livelli idrometrici e il rischio di frane, sottolineando l’importanza di rimanere informati sulle evoluzioni delle situazioni meteorologiche.