ecco le nuove date e il motivo del cambiamento

In più occasioni si è parlato di come due grandi eventi televisivi avrebbero potuto scontrarsi fra di loro. Ci riferiamo al Festival di Sanremo e alla Coppa Italia. La Rai avrebbe quindi deciso di prendere una nuova direzione in merito alla programmazione della kermesse sanremese.

Ariston

Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa famosissima competizione.

Festival di Sanremo: tutte le novità previste per il 2025

Anche se il mese di Febbraio è ancora molto lontano, tantissime persone non fanno altro che parlare di quella che sarà la nuova edizione del Festival di Sanremo. Come ben sappiamo la conduzione della kermesse ligure è stata affidata al bravissimo Carlo Conti, il quale condurrà l’evento dall’Ariston di Sanremo.

Carlo Conti

Come sempre il Festival prevederà la presenza di artisti storici, ma anche di giovani emergenti. Carlo Conti ha però deciso che si terranno due gare ben distinte, una riservata ai Big e l’altra alle nuove proposte. Il conduttore ha poi fatto sapere che il programma durerà meno del previsto, in quanto entro l’una di notte tutto sarà già finito.

Per quanto riguarda il Dopo Festival, invece, non si sa ancora nulla e nemmeno per quanto riguarda la presenza di eventuali conduttori. Si vocifera che Carlo Conti voglia al suo fianco i suoi due più grandi amici di sempre ovvero Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Non esclusa, inoltre, la presenza di grandi donne, come ad esempio quella di Maria De Filippi.

Quando andrà in onda il Festival di Sanremo?

Per quanto riguarda la data di trasmissione del Festival, invece, l’incertezza è regnata sovrana fino a poche ore fa. All’inizio, infatti, la kermesse canora della Liguria sarebbe dovuta andare in onda tra il 4 e l’8 Febbraio.

Il palco di Sanremo

Nella stessa settimana però, si terrà un’importante competizione che terrà incollata agli schermi migliaia e migliaia di italiani. Ci riferiamo ovviamente alla Coppa Italia, motivo per cui Sanremo potrebbe non ottenere gli ascolti desiderati. Proprio per questa ragione l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha deciso di rilasciare un’importante comunicazione qualche minuto fa.

Per evitare scontri con Mediaset e la Coppa Italia, il Festival di Sanremo slitterà di una settimana. Per questi motivi la tanto attesa competizione musicale italiana si svolgerà dall’11 al 15 Febbraio, ovviamente sempre su Rai Uno.