Ecco le novità sulle scorciatoie e la ricerca con intelligenza artificiale.

Grazie all’integrazione di tecnologie come l’intelligenza artificiale generativa, Netflix sta evolvendo verso un modello che anticipa i gusti e i bisogni degli utenti in tempo reale, migliorando l’esperienza di navigazione. I prossimi mesi vedranno l’introduzione di un design più pulito, una ricerca conversazionale (in beta su iOS) e suggerimenti dinamici. Le novità includono un’interfaccia rinnovata e un sistema di raccomandazioni personalizzato che si adatta alle preferenze degli utenti. Il nuovo design della home page rende gli elementi chiave più visibili, facilitando la navigazione.

L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo cruciale nella personalizzazione dell’esperienza utente, con suggerimenti che variano in base al comportamento, all’orario e alla popolarità dei contenuti. Inoltre, Netflix ha migliorato la visualizzazione delle informazioni sui titoli, evidenziando premi e classifiche, per aiutare gli utenti nella scelta dei contenuti.

Nel mobile, è in fase di test un sistema di ricerca che utilizza il linguaggio naturale, consentendo agli utenti di esprimere le proprie preferenze in modo più intuitivo. Anche un nuovo feed verticale, simile a quello dei social, renderà più dinamica la scoperta dei contenuti attraverso brevi clip.

L’obiettivo, dichiarano le leader Eunice Kim e Elizabeth Stone, è rendere Netflix più efficace, flessibile e centrato sull’utente. La tecnologia non è vista come fine a sé stessa, ma come un mezzo per migliorare l’offerta di contenuti di qualità, creando un’esperienza più coinvolgente. Le innovazioni attuali potrebbero segnare il passo verso un’evoluzione continua della piattaforma, rendendo l’interazione sempre più personalizzata e intuitiva per gli utenti.