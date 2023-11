ecco le date del tour

Non è un concerto, ma come afferma Ghemon “è uno spettacolo di battute, racconti e canzoni”: il debutto il 10 novembre.

Il primo appuntamento è fissato per il 10 novembre, al Fuori Orario di Taneto di Gattatico (Reggio Emilia). Nel suo tour “Una Cosetta così”, Ghemon si esibirà tra musica e racconti auto ironici che mostrano senza filtri la sua vita privata e quella pubblica.

L’annuncio di “Una Cosetta così” di Ghemon

La scelta del nome è stata inusuale, ma anticipa già la particolarità di ciò che sarà lo spettacolo. Con un post sulla sua pagina ufficiale Facebook, il rapper ha annunciato le prossime date di “Una cosetta così”, che egli stesso definisce come uno spettacolo “di battute, racconti e canzoni, tutto totalmente inedito”.

Non si tratta di uno spettacolo comico tantomeno di un concerto, ma come afferma il cantautore, “è un po’ di tutto questo: vuole avvicinarsi allo spettatore in un monologo che aspira alla grandezza del teatro-canzone di gaberiana memoria unito alla freschezza e alla genuinità di una forma di spettacolo da comedy club, senza filtri né schermi tra sé e gli altri”.

Lo spettacolo si presenterà come “uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica e la carriera dell’artista”.

Le date del tour

Dopo il successo del suo ultimo tour della scorsa primavera – con l’aiuto di Carmine Del Grosso – Ghemon torna sul palco con un nuovo progetto che si rinnova ad ogni appuntamento: un mix tra musica e storytelling.

Al fianco dell’artista, sul palco ci saranno Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. Ad ogni spettacolo, che prevede un’ora e mezza di totale libertà di espressione, ci sono solo due regole: niente cellulare, ma soprattutto… niente spoiler.

“Nell’era in cui si sa sempre tutto prima che succeda, questo spettacolo è un luogo in cui io e il pubblico pensiamo che qualcosa possa essere ancora ‘una sorpresa‘”, aggiunge Ghemon.

Il tour comprende una quindicina di date in dieci regioni e si concluderà il 28 dicembre ad Isernia. Di seguito, le prime date confermate per l’autunno/inverno, ma ne arriveranno altre prossimamente: