ecco le date del tour 2024

Dopo un periodo di pausa, Tananai annuncia il suo ritorno in tour nei palasport italiani che inizierà a novembre.

Dopo due anni vissuti ad alta intensità con l’ultimo tour estivo, Tananai ha avuto bisogno di distaccarsi da tutto il caos esterno per rimettere insieme i pezzi della sua vita. Una pausa dalla musica che, fortunatamente, sta per volgere al termine: la voce di “Tango” si sente pronto a ripartire con un nuovo tour in giro per l’Italia.

Annunciato il Tananai Live 2024

Il 2023 è stato un anno di grande successo per l’artista milanese. Sono stati venduti oltre 40mila biglietti per il suo primo tour nei palasport, andato completamente sold out, e ha partecipato a numerosi festival italiani durante l’estate. Il suo album “Rave, Eclissi” è entrato nella top10 degli album più venduti dello scorso anno, con il singolo “Tango” è arrivato al quinto posto nella classifica dei singoli più acquistati

Tuttavia, interrompere momentaneamente la sua carriera negli ultimi mesi gli ha permesso di ricaricare le batterie e mettere in atto qualcosa di nuovo. Con una nuova grinta tutta da esprimere, adesso l’artista annuncia i prossimi concerti del suo “Tananai Live 2024”, che in autunno lo vedranno su tutti i palchi d’Italia.

“Nuovo tour vuol dire nuovo disco. Non vedo l’ora di rivedervi”, scrive il cantante su Instagram rivelando nuova musica per il nuovo anno. Tananai è pronto per un 2024 all’insegna della musica: oltre al tour, il cantante si esibirà anche a Sanremo, non come cantante in gara, ma sul palco Suzuki di Piazza Colombo.

Le date del tour

Tananai torna con il suo nuovo tour, che si svolgerà nelle principali città italiane, a partire da Jesolo, dove si terrà la data zero il 2 novembre. Seguiranno poi i live a Milano, Firenze, Padova, Bari, Eboli, Roma, Livorno, Bologna, Pesaro, concludendo a Torino. Di seguito tutte le date del tour:

Sabato 2 novembre 2024 – JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo (data zero)

Lunedì 4 novembre 2024 – MILANO – Forum

Venerdì 8 novembre 2024 – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

Sabato 9 novembre 2024 – PADOVA – Kioene Arena

Martedì 12 novembre 2024 – BARI – Palaflorio

Venerdì 15 novembre 2024 – EBOLI (SA) – Palasele

Mercoledì 20 novembre 2024 – ROMA – Palazzo dello Sport

Sabato 23 novembre 2024 – LIVORNO – Modigliani Forum

Mercoledì 27 novembre 2024 – BOLOGNA – Unipol Arena

Venerdì 29 novembre 2024 – PESARO – Vitrifrigo Arena

Martedì 3 dicembre 2024 – TORINO – Inalpi Arena

I biglietti per gli undici appuntamenti dal vivo sono disponibili dal 22 gennaio, sul sito di Magellano Concerti e su TicketOne.