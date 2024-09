Ecco le compagnie che lo offrono gratuitamente

United Airlines sta per introdurre il WiFi gratuito sui suoi voli grazie a una partnership con Starlink, l’azienda di Elon Musk che fornisce internet satellitare. Questa collaborazione permetterà a tutti i passeggeri di avere accesso a una connessione veloce anche ad alta quota, risolvendo così molti dei problemi attualmente riscontrabili con i sistemi esistenti. Il piano prevede l’installazione di dispositivi Starlink su tutta la flotta United, composta da circa mille aerei, che garantiranno accesso a una rete di oltre 6.000 satelliti in orbita bassa.

Scott Kirby, CEO di United Airlines, ha annunciato che la nuova tecnologia offrirà velocità di connessione fino a 220 Mbps, utilizzabile sia sui sistemi di intrattenimento a bordo sia sui dispositivi personali dei passeggeri. Questo rappresenta un significativo miglioramento rispetto alle soluzioni attuali, potenzialmente rendendo i voli di lunga distanza più piacevoli. I primi test di questa tecnologia inizieranno nel 2025 su un numero limitato di aerei, con l’intenzione di estenderla gradualmente a tutta la flotta.

Sebbene il WiFi in volo non sia una novità, con compagnie come Hawaiian Airlines e Qatar Airways che hanno già adottato accordi simili, l’introduzione da parte di United Airlines potrebbe rappresentare un importante passo in avanti. Mentre alcuni operatori già offrono WiFi a pagamento, per United l’intenzione è di fornire questo servizio gratuitamente, il che potrebbe influenzare positivamente la scelta dei passeggeri. Tuttavia, resta da vedere come gli utenti accoglieranno questa novità, considerando che in passato sono stati avvertiti di costi extra per similari servizi, soprattutto su voli intercontinentali.

Va notato che la prestazione del WiFi potrebbe variare, specialmente in spazi aerei con alto traffico, e potrebbero esserci limitazioni operative. Un approccio ibrido che combina satelliti in orbita bassa e geostazionaria potrebbe essere la soluzione per migliorare l’affidabilità del servizio, anche se al momento non previsto da Starlink. Essendo un servizio ancora in fase sperimentale, bisognerà osservare attentamente i risultati dei test per determinare l’efficacia delle connessioni e eventuali necessità di evoluzione tecnologica.