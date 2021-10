Lo starnuto è un riflesso respiratorio vitale, associato il più delle volte ad allergie e infezioni respiratorie virali, e ha un ruolo importante nella trasmissione di agenti patogeni. In uno studio di quasi venti anni fa era stata individuata, nel sistema nervoso centrale dell’uomo e dei gatti, una regione coinvolta nello starnuto, ma i percorsi interessati nella sua trasformazione completa, a partire dallo stimolo, rimanevano sconosciuti.

Adesso, però, in uno studio pubblicato sulla rivista Cell, un team guidato da ricercatori della Washington University di St. Louis ha identificato nei topi cellule e proteine specifiche che controllano proprio il riflesso dello starnuto.

“L’obiettivo è capire come i neuroni si comportano in risposta alle allergie e alle infezioni virali, compreso come contribuiscono al prurito agli occhi, agli starnuti e ad altri sintomi – afferma Qin Liu, professore associato di Anestesiologia e ricercatore senior dello studio. “Abbiamo scoperto collegamenti tra le cellule nervose e altri sistemi che potrebbero aiutare nello sviluppo di trattamenti per gli starnuti e per combattere le malattie respiratorie infettive”.

Assieme al suo team, Liu ha esposto dei topi a goccioline aerosolizzate contenenti sostanze irritanti come l’istamina e la capsaicina (composto chimico presente in alcune piante come peperoncino e peperoni piccanti) ed esaminato le proprietà fisiche dei loro starnuti. Da qui è emerso che i neuroni sensoriali dei topi, una volta esposti ad allergeni o agenti irritanti, producono un peptide (composto organico azotato formato dall’unione di almeno due amminoacidi) chiamato Neuromedina B (NMB) che si lega ai neuroni di una regione del tronco cerebrale, il nucleo trigemino spinale ventromediale, già nota per essere attiva nel corso degli starnuti. Questi neuroni inviano a loro volta segnali elettrici ai neuroni in un’altra regione del tronco encefalico chiamata gruppo respiratorio ventrale caudale (cVRG), che controlla l’espirazione, che guida l’inizio e la propagazione dello starnuto.

Utilizzando poi un farmaco antidolorifico, i ricercatori hanno desensibilizzato le fibre sensoriali nasali dei topi, che hanno smesso di starnutire. L’ablazione dei neuroni nasali o l’interruzione della segnalazione del peptide NMB porta quindi a una riduzione significativa del riflesso dello starnuto.

Poiché molti virus, rinovirus umani e coronavirus, sono diffusi in parte da goccioline aerosolizzate, si potrebbe pensare a contenere gli starnuti nei soggetti infetti prendendo di mira NMB o il suo recettore limitando così parte della diffusione dei patogeni. Uno starnuto può infatti creare ventimila goccioline contenenti virus che restano nell’aria fino a dieci minuti, battendo di gran lunga anche il colpo di tosse. Lo scorso anno, su Jama, è stato pubblicato uno studio a firma di Lydia Bourouiba, scienziata che studia la dinamica dei fluidi, dove veniva dimostrato come l’espulsione di muco e saliva di una persona attraverso uno starnuto può coprire fino a otto metri di distanza a una velocità di 160 km all’ora.

Comprendere i percorsi che causano gli starnuti per bloccarli può essere utile per limitare future epidemie virali e aiutare a trattare gli starnuti patologici causati da allergeni.