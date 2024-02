ecco la scaletta della prima serata

Staserà andrà in onda la prima serata di Festival: ecco l’ordine con cui saliranno sul palco concorrenti ed ospiti.

La “settimana santa“, modo ironico con cui i giovani sui social si riferiscono a Sanremo, è finalmente iniziata. Stasera al Teatro Ariston si terrà la prima delle 5 serate di Festival, con tantissimi artisti ed ospiti che saliranno sul palco insieme ad Amadeus. Vediamo allora quale sarà la scaletta di questa sera.

Prima serata di Sanremo: la scaletta dei cantanti

Ad aprire le danze sarà Clara, che in questi giorni è già sugli schermi di tutti grazie alla quarta stagione di Mare fuori. A seguire poi ci saranno: Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso. E poi ancora: The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi & Poveri, Emma, Nek & Renga, Mr. Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rosa Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa e, infine, Il Tre. Non si prevede di andare a dormire prima delle 2 del mattino.

Teatro Ariston Sanremo

Sanremo 2024: la scaletta degli ospiti

Per quanto riguarda gli ospiti, alle 22 e 30 è attesa la madre di Giovan Battista Cutulo, il giovane musicista ucciso a Napoli a causa di una lite per strada. Dopo il no di Sinner, a rappresentare il mondo sportivo ci sarà Federica Brignone, sciatrice, mentre a rappresentare quello del cinema ci sarà Edoardo Leo che parlerà della fiction Rai “Il clandestino”.

Poi verrà fatto un collegamento con il palco esterno del Suzuki Stage in Piazza Colombo, insieme a Lazza. L’artista, oltre ad essere presente durante il collegamento, si esibirà in simultanea live anche per il pubblico presente. A votare le singole performance stasera sarà la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Grazie ad una classifica parziale, avremo un’immagine simbolica delle prime cinque posizioni.