Rilasciata oggi, nell’ambito della presentazione dei nuovi progetti Sky Original, la prima foto ufficiale di Pietro Castellitto – premiato alla 77a Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per la migliore sceneggiatura de “I predatori”, sua opera prima – nei panni di Francesco Totti in “Speravo de mori’ prima – La serie su Francesco Totti”. Diretta da Luca Ribuoli, una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, tratta dall’opera “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edita da Rizzoli Libri S.p.A. Le riprese sono in corso a Roma. La serie arriverà su Sky e Now Tv nel 2021.

