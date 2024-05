ecco la prima data ed i canali tv coinvolti

Solo qualche ora fa, su queste pagine abbiamo parlato della cancellazione di cinque canali TV su digitale terrestre. Tuttavia, quest’oggi arriva un’altra novità perchè è diventata ufficiale la prima data che ci porterà verso l’attivazione del nuovo standard DVB-T2 sul territorio italiano.

In particolare, la Rai ha fissato (come previsto dal nuovo contratto di sevizi) l’accensione in DVB-T2 del Mux Mutiplex B per la notte tra il 27 ed il 28 Agosto 2024. La composizione del mux non è stata ancora censita, ma attualmente all’interno del pacchetto sono compresi canali tv come Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai 4, Rai 5, Rai Scuola, Rai Play (via HbbTV), Rai Radio 2 Visual, Rai Play Sound, SMtv San Marino, ed altri canali televisivi della TV di Stato in HbbTV (tramite internet).

Tra il 27 ed il 28 Maggio 2024, inoltre, Rai ha programmato un test temporaneo che consentirà ai tecnici di verificare il corretto funzionamento del nuovo digitale terrestre in alcune zone del territorio. Durante questo lasso di tempo, il Multiplex B passerà al DVB-T2 per un periodo di massimo sei ore, dopo di che tornerà allo standard attuale in attesa dell’attivazione definitiva di agosto.

Ricordiamo che su queste pagine proprio qualche settimana fa abbiamo spiegato quando arriva e cos’è il nuovo digitale terrestre.