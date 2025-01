Ecco la distanza che dovrai percorrere per scoprire il belvedere più straordinario del Lazio.

Il Belvedere di Poggio Trincera è una delle terrazze panoramiche più belle d’Italia, situato nei pressi del lago di Vico, nella vallata che lo circonda. Questo luogo offre una vista spettacolare, in grado di incantare anche i viaggiatori più esperti. Il lago di Vico è il lago maggiore d’Italia situato alla quota più elevata, ed è circondato da un ambiente naturale unico, con i Monti Cimini e boschi rigogliosi.

Dal Belvedere si può ammirare il lago in tutta la sua grandezza, anche in giornate nuvolose, grazie alla sua posizione privilegiata a 800 metri di altitudine. La zona è protetta dalla Riserva Naturale dal 1982, il che ha contribuito a mantenere intatti i suoi angoli naturali, ricchi di flora e fauna. È una meta ambita per appassionati di ciclismo, trekking e birdwatching, con sentieri che portano alla scoperta dei Monti Cimini e delle vette del Monte Fogliano e del Monte Venere.

Il paesaggio circostante è straordinario, soprattutto nelle giornate limpide, ma anche quando la neve copre la zona, creando scenari incantevoli. Per raggiungere il Belvedere, ci si deve dirigere verso Viterbo e proseguire fino al lago di Vico. Dopo aver preso la Provinciale 81 fino al bivio de La Madonnina, si prosegue sulla Provinciale 39 fino a trovare un piccolo slargo che indica l’arrivo al belvedere. Qui, un parcheggio per 4-5 automobili attende i visitatori.

Una breve camminata attraverso un bosco non troppo fitto conduce alla terrazza panoramica, dove si può godere di una vista mozzafiato sul Lago di Vico e sulla vallata circostante. Il luogo è anche frequentato per il deltaplano, grazie al gruppo Delta Uno che organiza escursioni in tutte le stagioni. Gli appassionati possono scegliere giorni di bel tempo, con poca corrente d’aria, per vivere questa esperienza unica.

In sintesi, il Belvedere di Poggio Trincera è un luogo incantevole e poco conosciuto, ideale per gli amanti della natura e delle avventure all’aria aperta, con paesaggi spettacolari e opportunità di attività all’aperto.