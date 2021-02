Annalisa, Nuda10: il repack del suo ultimo album in uscita dopo il ritorno al Festival di Sanremo. Ecco la tracklist e tutti i duetti.

Annalisa riparte da Sanremo e da un nuovo progetto ricco di sorprese. O meglio, un nuovo vecchio progetto. Mentre molti protagonisti del Festival stanno per partecipare senza alcun disco in uscita, Nali ha deciso di puntare sul repack del suo ultimo album, Nuda, in un’edizione speciale per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera. S’intitola Nuda10 e presenta nella tracklist ben sei nuove tracce. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa nuova versione del disco.

Annalisa, Nuda10: uscita e cover

Il nuovo album di Nali, Nuda10, è in arrivo il 12 marzo. Un’occasione più unica che rara per prendere alla lettera il titolo del disco. Dopo essersi spogliata di ogni filtro nella prima versione del disco, stavolta la bella cantante ligure ha scelto di togliersi anche i vestiti, mostrandosi in copertina senza veli…

Annalisa

Una copertina che, come da pronostico, ha fatto esplodere i social dei fan della cantante dai capelli rossi, con un numero di like impressionante per la sua immagine senza veli, con tacchi a spillo e uno specchio in mano. Ecco la copertina:

Le canzoni di Nuda10

Parlando di questo disco e di questa prima fase di carriera, ai microfoni di Radio Italia Annalisa ha dichiarato che in questi primi dieci anni ci sono state tante soddisfazioni, ma che adesso è il momento di guardare avanti. Tra i sei brani extra presenti nella tracklist ci sono tre inediti e tre rivisitazioni di successi del passato.

Di seguito la tracklist dell’album:

1 – Dieci

2 – Eva+Eva

3 – Amsterdam (feat. Alfa)

4 – Nuda

5 – Romantica (feat. J-Ax)

6 – Tsunami

7 – Houseparty

8 – Cena di Natale

9 – Bonsai

10 – Piove col sole

11 – Principessa (feat. Chadia Rodriguez)

12 – Graffiti

13 – D’oro

14 – A te cosa piace fare

15 – Vento sulla luna (feat. Rkomi)

16 – Nuda (feat. Achille Lauro)

17 – Movimento lento

18 – Alice e il blu

19 – Il mondo prima di te (feat. Michele Bravi)