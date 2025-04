Ecco la città del Lazio che vorresti scoprire durante le vacanze di Pasqua

Una settimana low cost nella Tuscia

Quest’anno, per Pasqua, abbiamo deciso di esplorare l’Italia. Abbiamo scelto un residence a San Martino nel Cimino, il Balletti Resort, vicino a Viterbo, a un prezzo competitivo di 315 euro per tre persone. La prima giornata l’abbiamo dedicata al viaggio da Genova, con una pausa a Pietrasanta per visitare mostre. Arrivati a San Martino, ci siamo sistemati e preparati per il giorno dopo.

Il secondo giorno abbiamo visitato Bomarzo e il suo famoso Parco dei Mostri, un luogo straordinario da vedere. Poi, ci siamo recati a Vasanello per un pranzo tipico romano da Nonna Pappa, un ristorante consigliato. Nel pomeriggio abbiamo riposato nel nostro residence.

Il giorno di Pasqua ci ha visto esplorare l’antica città di Ferento, finalmente accessibile grazie a dei volontari. Abbiamo potuto passeggiare nel decumano ben conservato e visitare un museo archeologico a Viterbo. Per il pranzo, ci siamo recati all’agriturismo Gli Horti di Hans a Soriano nel Cimino, che ci ha colpito per la bellezza del luogo e la qualità del cibo.

Il giorno di Pasquetta ci siamo spostati a Narni, dove la visita è stata ostacolata dalla grande affluenza, ma ci siamo divertiti a esplorare la cittadina medievale. Nei giorni successivi abbiamo visitato Palazzo Farnese a Caprarola e Villa Lante a Bagnaia, due meraviglie architettoniche. Infine, gli ultimi due giorni li abbiamo dedicati a Viterbo, visitando il Palazzo dei Papi e il quartiere di San Pellegrino, prima di concludere la vacanza con il castello di Vignanello. È stata un’esperienza indimenticabile.