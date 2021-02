We’re Good è il nuovo singolo di Dua Lipa, tratto dall’album Future Nostalgia. Pubblicato online il video della canzone, ispirato a Titanic.

Dua Lipa ha pubblicato il suo secondo album Future Nostalgia poco meno di un anno fa, dal quale è estratto il nuovo singolo We’re Good. In queste settimane, sta rilasciando un’edizione deluxe dell’album intitolata Future Nostalgia (The Moonlight Edition). Include alcune delle canzoni che ha pubblicato negli ultimi mesi, comprese le collaborazioni con Miley Cyrus e Angèle e alcune nuove tracce, una delle quali è That Kind Of Woman, apparsa in forma remixata su Club Future Nostalgia. Il video del novo brano è ispirato a Titanic.

Dua Lipa

La cantante ha lanciato il nuovo singolo, We’re Good, un brano che parla di due persone che non erano fatte l’una per l’altra. Una storia che viene raccontata sullo sfondo di un videoclip musicale ispirato alla storia tristemente famosa del Titanic. Il video, diretto da Vania Heymann e Gal Muggia.

Il video di We’re Good:

La canzone, dunque, parla della fine di una storia d’amore e del fatto che i due vadano avanti, dopo la loro relazione, adottando un atteggiamento freddo. Ciononostante, nella canzone, Dua Lipa parla di una relazione che deve finire in modo amichevole: “finiamola come dovremmo e diciamo che stiamo bene“.

Una scelta coraggiosa fatta da Dua Lipa è stata quella di iniziare la canzone con la frase, “Sono su un’isola“, poiché è stata ripetutamente chiamata per viaggiare verso diverse isole durante la pandemia globale.

L’album Future Nostalgia in versione deluxe

Future Nostalgia (The Moonlight Edition) contiene le 13 canzoni dell’album originale, più We’re Good, If It Ain’t Me e That Kind of Woman. L’edizione deluxe include anche la collaborazione di Dua Lipa, Prisoner, con Miley Cyrus, Not My Problem con JID e Un Día con J Balvin, Bad Bunny e Tainy. L’album in versione deluxe è uscito nei negozi di dischi, online e in streaming a partire dall’11 febbraio 2021.