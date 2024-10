Ecco il ‘patto per il Nord’: da dicembre al via il tesseramento con la benedizione di Bossi

Accolti dal ‘va pensiero’ nei giardini della Ludovica a Vimercate, alcuni centinaia di nostalgici del vecchio leghismo hanno dato vita ufficialmente al ‘Patto per il Nord’. Questo gruppo eterogeneo punta a riunire le voci autonomiste e federaliste dell’ex Padania, ispirandosi alla tradizione di Umberto Bossi e Gianfranco Miglio. Tra i presenti, Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega lombarda espulso da Salvini, Roberto Bernardelli, imprenditore che ha partecipato a battaglie indipendentiste, l’ex ministro Roberto Castelli, Giancarlo Pagliarini, Giuseppe Leoni, fondatore del Carroccio con Bossi, e l’ex eurodeputato Mario Borghezio, tra gli altri.

Il nuovo simbolo della formazione non sarà più Alberto da Giussano, ma Pinamonte da Vimercate, “il vero eroe della Lega lombarda nata a Pontida nel 1167”, che occuperà il centro del cerchio blu con la dicitura ‘Patto per il Nord’, svelato tra gli applausi. Il ‘Patto per il Nord’ si propone di dare voce a un territorio che si sente tradito dal leader Salvini a causa della sua svolta nazionalista. Gli ideatori del ‘marchio’, registrato lo scorso 29 settembre presso l’ufficio brevetti, sono un’associazione di Lecco in attesa di approvazione.

Grimoldi e gli altri hanno annunciato che dal giorno successivo apriranno le sedi e che a dicembre partirà il tesseramento. Grimoldi ha lasciato intendere che anche Bossi sostiene il Patto, affermando: “L’idea dell’associazione non è mia, è di qualcun altro…”. La nuova formazione intende così riprendere vigore e rappresentatività, cercando di recuperare i valori e le istanze di un movimento che ha segnato la storia politica italiana, particolarmente nel contesto del nord Italia. Il ‘Patto per il Nord’ si propone non solo come un nuovo inizio per i movimenti autonomisti, ma anche come una reazione alla politica attuale della Lega, spostata su posizioni nazionaliste e lontana dalle radici federaliste che avevano caratterizzato il partito in passato.