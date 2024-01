ecco il nuovo singolo “Presente”

Il cantante sardo, Valerio Scanu, torna con un singolo evocativo e autobiografico, anticipando l’uscita del suo nuovo album.

Dai banchi di Amici del 2008, Valerio Scanu ha goduto di una carriera in ascesa fino al debutto al Festival di Sanremo, due anni dopo. Poi, un lungo silenzio negli anni successivi, ma oggi il cantante sardo è pronto a tornare con nuova musica: è stato annunciata l’uscita del nuovo singolo, “Presente”.

Il significato di “Presente”

Una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano fa ritorno in discografia, per emozionare ancora una volta i suoi fan. Valerio Scanu annuncia il suo nuovo singolo “Presente”, disponibile da venerdì 19 gennaio su tutte le principali piattaforme di vendita digitale e streaming.

Si tratta di una canzone di forte impatto emotivo, dichiaratamente evocativa e autobiografica, che racconta a tinte nostalgiche il rapporto figlio-padre. Un legame che supera la morte e continua a essere radice luminosa nell’anima dell’artista di origini sarde.

“Si tratta di un inno commovente all’amore, al ricordo e alla resilienza di fronte a una perdita, con un messaggio di apprezzamento per la vita e per ciò che ci ha saputo donare,” racconta Scanu, che desidera abbracciare i ricordi dell’infanzia mettendo in risalto il profondo legame con suo padre, che gli ha insegnato molto.

Anticipazioni sul nuovo album di Scanu

“Presente” non è solo una canzone, ma darà il titolo all’attesissimo album di inediti di Valerio Scanu, previsto per la pubblicazione durante il 2024. Inoltre, un videoclip accompagnatore diretto da Marco Giacomozzi verrà rilasciato nei prossimi giorni.

Il suo ritorno sulla scena musicale sottolinea come Scanu non abbia mai lasciato davvero la musica, con il canto che resta uno dei punti cardine per l’artista. In attesa del nuovo progetto discografico, possiamo goderci le note del nuovo brano che lo comporrà.

Di seguito la canzone “Presente“: