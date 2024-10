Ecco il nuovo ruolo dell’ex allenatore del Liverpool

Jürgen Klopp inizia una nuova avventura dopo essersi dimesso dal Liverpool. L’ex allenatore dei Reds è stato nominato responsabile del calcio globale per Red Bull, come comunicato dall’azienda di bevande energetiche tramite un post su X. Dopo la sua nomina, Klopp ha dichiarato: “Voglio sviluppare, migliorare e supportare l’incredibile talento calcistico che abbiamo”.

Klopp, 57 anni, ha lasciato il Liverpool dopo una straordinaria carriera durata nove anni, durante la quale ha conquistato una Champions League e una Premier League. Ha allenato in precedenza anche il Mainz e il Borussia Dortmund. Il nuovo ruolo di Klopp prevede la supervisione delle diverse squadre calcistiche di proprietà della Red Bull, tra cui l’RB Lipsia, i New York Red Bulls e il Red Bull Salisburgo. Sarà responsabile della direzione strategica, della filosofia di gioco e dello sviluppo dei giovani talenti, oltre alla consulenza su trasferimenti e nomine dirigenziali.

Klopp ha firmato un contratto a lungo termine, ma inizierà a lavorare ufficialmente per Red Bull solo a partire dal 1° gennaio 2025. Il contratto include una clausola speciale che gli permetterebbe di lasciare se dovesse ricevere un’offerta per allenare la Nazionale tedesca. In passato, Klopp è stato accostato a questo ruolo e ha più volte espresso il suo desiderio di diventare un giorno ct della Germania. Nel 2023, ha dichiarato: “Non è del tutto escluso che diventi l’allenatore della nazionale, ma finora non ci sono state le condizioni. Se rescindo il contratto a Liverpool, starò fermo per un anno”.

Questo nuovo incarico segna un importante capitolo nella carriera di Klopp, che è noto per la sua capacità di costruire squadre competitive e valorizzare i giovani giocatori. L’approccio proattivo e innovativo che ha dimostrato nel corso della sua carriera sarà cruciale per il successo delle squadre Red Bull, puntando a consolidare la loro posizione nel panorama calcistico mondiale. Con l’attesa di una sua eventuale chiamata dalla Nazionale tedesca, il futuro di Klopp si preannuncia ricco di sfide e opportunità nel calcio globale.