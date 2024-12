Ecco il nome scelto per il bambino

Fabrizio Corona ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, Thiago, avuto con Sara Barbieri, condividendo emozionanti immagini del neonato e esprimendo la sua gioia nel diventare padre a 50 anni. La notizia è stata anticipata da una foto che mostrava la modella all’ingresso della sala parto, suscitando grande attesa tra i suoi fan.

Thiago è il primo figlio di Corona con Barbieri, mentre l’imprenditore ha già un altro figlio, Carlos Maria, avuto dal matrimonio con Nina Moric. La felicità di Corona per l’arrivo del nuovo nato è evidente nelle parole che ha condiviso su Instagram, dove lo si vede baciando con tenerezza il piccolo.

La gravidanza di Sara Barbieri era stata annunciata da Fabrizio nel maggio 2024 durante un’intervista al settimanale Chi, in cui ha manifestato la sua gioia e l’emozione di vivere nuovamente la paternità. Sara, giovane modella, vive questo evento come il suo primo figlio. A differenza delle precedenti compagne di Corona, Barbieri ha mantenuto un profilo discreto, evitando interviste e commenti pubblici riguardo alla gravidanza e alla loro relazione.

In quella stessa intervista, Corona ha espresso la sua felicità affermando: “Divento papà a cinquant’anni e sono felicissimo. Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia e l’ho già comunicato a mio figlio Carlos, che è felicissimo”. Ha sottolineato che la nascita di un bambino rappresenta una nuova opportunità per guardare al futuro con ottimismo. Inoltre, non si è mostrato preoccupato per la differenza d’età rispetto alla nascita del suo primo figlio, spiegando che “è un figlio voluto” e che avrà qualcuno che potrà aiutarlo nella vecchiaia insieme a Carlos.

Corona ha rivelato che lui e Sara avevano discusso a lungo della possibilità di avere un altro bambino. Sono insieme da tre anni e, dopo soli tre giorni dal loro incontro, hanno deciso di andare a vivere insieme. Questo legame forte e duraturo ha portato a una nuova avventura nella vita di Fabrizio Corona, ora felice padre di Thiago.