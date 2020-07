In chiaro, dopo mille indiscrezioni praticamente tutte valide, il percorso dell’unico Giro d’Italia autunnale della storia del ciclismo, 5 mesi di dilazione dovuti al virus che ha sconvolto ogni certezza compreso lo sport praticato. Rcs Sport, che organizza la Corsa Rosa, ha appena pubblicato percorso e caratteristiche della gara. Tre cronometro individuali (per un totale di 64,7 km), 6 tappe di bassa difficoltà adatte ai velocisti, 6 di media difficoltà e 6 di alta difficoltà caratterizzeranno il percorso dell’edizione 103 del Giro d’Italia. Saranno 7 gli arrivi in salita. Frazione conclusiva, con una prova contro il tempo, da Cernusco sul Naviglio a Milano che per la 78esima volta ospiterà l’ultima tappa.

