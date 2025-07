Ecco i risultati economici dopo mille giorni di governo Meloni

Negli ultimi anni, l’andamento economico italiano ha mostrato segnali di miglioramento, con dati significativi che meritano attenzione. Secondo un rapporto del Dipartimento per il Programma di Governo di Palazzo Chigi, il periodo governativo di Giorgia Meloni ha registrato un significativo abbassamento dello spread, sceso a 89 punti base, il valore più basso degli ultimi quindici anni, rispetto ai 236 punti all’inizio dell’insediamento.

Il documento sottolinea anche il miglioramento del rapporto deficit/Pil, previsto al 3,4% per il 2024, in calo rispetto all’8,1% del 2022, con ulteriori stime di crescita del 3,3% per il 2025. Un altro dato di rilievo riguarda il mercato azionario: il Ftse Mib ha segnato un aumento dell’85%, passando da 21.567 punti al momento dell’insediamento a 40.000 punti attuali. Questi risultati evidenziano un percorso positivo per l’economia italiana e segnano un cambio di rotta rispetto al periodo precedente.