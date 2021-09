Nella serata italiana di ieri, mercoledì 22 settembre, Microsoft ha presentato 5 nuovi prodotti della linea Surface: un laptop, 3 tablet e uno smartphone pieghevole. Nel dettaglio:

una reinterpretazione del concetto di laptop con il nuovo Surface Laptop Studio , il più potente della gamma, pensato per sviluppatori, professionisti, creator e videogiocatori;

, il più potente della gamma, pensato per sviluppatori, professionisti, creator e videogiocatori; tre novità fra i cosiddetti 2-in-1, con Surface Pro 8 (con processore Intel di 11esima generazione e porte Thunderbolt), Surface Go 3 e Surface Pro X;

(con processore Intel di 11esima generazione e porte Thunderbolt), Surface Go 3 e Surface Pro X; il nuovo smartphone Surface Duo 2, disponibile per i clienti business.

Surface Go 3, nella versione consumer, è disponibile nella colorazione Platino sul Microsoft Store (con sconto del 5% per studenti, genitori, insegnanti ) e nei negozi al prezzo di 449 euro; Surface Duo 2 sarà disponibile per i clienti aziendali dal 15 novembre, mentre Surface Laptop Studio, Pro 8 e Pro X con Windows 11 preinstallato saranno disponibili da gennaio 2022.

I nuovi dipositivi dovrebbero permettere a Microsoft di promuovere ulteriormente l’uso del nuovo sistema operativo Windows 11 (anche lui, come i nuovi Surface, disponibile dal 5 ottobre) e delle app di Office, che rappresentano una parte molto più importante del suo business: solo il 4% dei ricavi della società nel secondo trimestre è stato generato dall’hardware. Dopo gli annunci, il titolo di Microsoft ha guadagnato oltre l’1% a Wall Street.