Ecco i modelli disponibili

Dal 5 maggio 2025, l’app di WhatsApp non sarà più funzionante su iPhone che non possono aggiornarsi ad iOS 15.1. Questa decisione è motivata dalla necessità di garantire adeguati standard di sicurezza e sfruttare nuove tecnologie come la crittografia dei dati e il supporto all’intelligenza artificiale. I modelli di iPhone non compatibili includono il 5s, 6 e 6 Plus, rilasciati tra il 2013 e il 2014, che non possono superare iOS 12.5.7. Gli utenti saranno avvisati tramite l’app e, se il dispositivo lo consente, dovranno aggiornare il sistema operativo tramite Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Se il dispositivo non supporta iOS 15.1, l’unica opzione sarà cambiare telefono.

Per quanto riguarda gli smartphone Android, diversi dispositivi non potranno utilizzare WhatsApp già dal 1° gennaio 2025. Questi modelli sono dotati di versioni del sistema operativo precedenti alla 5.0 e includono telefoni rilasciati tra il 2012 e il 2013, rendendoli ormai obsoleti. Tra i dispositivi interessati ci sono vari modelli, distinti per marca: Samsung (Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini), LG (Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90), Motorola (Moto G 1ª generazione, Razr HD, Moto E 2014), HTC (One X, One X+, Desire 500, Desire 601) e Sony (Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V). Questi cambiamenti mirano a migliorare la sicurezza e l’efficacia dell’applicazione.