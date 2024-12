Ecco i ministri con Meloni

Secondo quanto riportato, un importante incontro è in programma domani sul protocollo d’intesa con l’Albania, con la partecipazione della premier Giorgia Meloni e di altri ministri. Tra i presenti ci saranno il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, collegato dall’estero. Presente anche il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio. Meloni ha annunciato la riunione dopo un vertice Nord-Sud in Lapponia, spiegando che l’obiettivo è comprendere come procedere nella gestione dei flussi migratori.

Durante le dichiarazioni alla stampa, Meloni ha affermato che la Cassazione ha sostenuto la posizione del governo italiano riguardo al diritto di stabilire una lista di Paesi sicuri. Rispondendo a domande sulla tempistica della lista europea di Paesi sicuri, ha indicato che ci vorrà più tempo per la sua definizione. Ha sottolineato la necessità di pensare in modo innovativo per gestire i flussi migratori, evidenziando che l’Italia è stata pioniera nell’accordo con un Paese extra Ue. Ha riconosciuto le difficoltà nell’interpretazione delle regole del protocollo con l’Albania, ma ha espresso fiducia nel fatto che questi ostacoli possano essere superati.

Meloni ha anche ribadito l’importanza del nuovo patto dell’Unione Europea sulle migrazioni, che dovrebbe fornire risposte più adeguate sui rimpatri. Ha sottolineato i progressi fatti negli ultimi due anni nella gestione dell’immigrazione illegale e l’intento di non lasciare ai trafficanti il controllo su chi deve entrare nel Paese. Ha affermato che i confini italiani sono diversi e richiedono strumenti specifici per la loro gestione, facendo presente che quanto accade in Finlandia potrebbe non essere applicabile nel contesto del Mediterraneo.

In sintesi, l’incontro di domani rappresenta un passo significativo nell’affrontare le problematiche legate ai flussi migratori e nel cercare di implementare procedure più efficaci in collaborazione con l’Albania e secondo le normative europee.