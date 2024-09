Ecco i convocati di Volandri

Il 7 settembre 2024, Lorenzo Musetti ha annunciato sui social media che non parteciperà alla Coppa Davis a Bologna, seguendo le orme di Jannik Sinner. Dopo un confronto con il capitano Filippo Volandri e lo staff della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), Musetti ha deciso, di comune accordo, di rinunciare all’importante appuntamento, evidenziando il peso della sua scelta e il forte attaccamento alla maglia azzurra. Ha inoltre espresso il suo sostegno ai compagni di squadra, augurandosi di rivederli a Malaga in futuro.

Il capitano Volandri ha comunicato le convocazioni ufficiali per la fase a gironi della competizione, dove l’Italia difenderà il titolo di campione del mondo conquistato l’anno precedente. I convocati sono Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Volandri ha spiegato che le scelte sono il risultato di riflessioni con l’intera squadra, sia con i presenti che con gli assenti, mirando a bilanciare le esigenze del gruppo con la salute fisica e psicologica dei giocatori.

Riguardo a Sinner, pur avendo dato disponibilità per la parte finale della competizione, è stato deciso di esentarlo dalle convocazioni per favorire un pieno recupero. Anche Musetti, dopo un periodo di intensa attività e la partecipazione alle Olimpiadi, ha espresso la necessità di prendersi una pausa, decisione presa in accordo con la Federazione per garantirne un ritorno in forma ottimale.

La squadra italiana è motivata e si considera ben preparata per affrontare gli avversari nella fase a gironi che si svolgerà all’Unipol Arena di Bologna. Il debutto dell’Italia è previsto per mercoledì 11 settembre contro il Brasile, seguito da un incontro con il Belgio il 13 e una sfida contro l’Olanda il 15. Il team è determinato a qualificarsi per le Finals di Malaga, consapevole dell’importanza di preservare la salute dei giocatori nel lungo termine e di mantenere la competitività fino alla fine della stagione.