Ecco i 5 cibi da evitare

I cibi pericolosi per i cani sono molti, e alcuni alimenti comuni possono risultare fatali. È fondamentale sapere quali cibi evitare per mantenere la salute del proprio animale domestico. Ecco i cinque alimenti da non dare assolutamente:

Cioccolato e dolci: Questi contengono teobromina, che può causare gravi danni alla salute, inclusi vomito e convulsioni. Il cioccolato fondente è particolarmente pericoloso. Anche i dolci con zucchero e dolcificanti artificiali come lo xilitolo sono nocivi e possono provocare insufficienza epatica. Alcuni tipi di frutta: Sebbene alcuni frutti siano sicuri, altri come pesche (con nocciolo), ciliegie (nella parte centrale) e uva/uvetta possono essere tossici. L’avocado è pericoloso per i cani a causa della persina, che può causare seri disturbi digestivi. Cipolla e aglio: Questi alimenti, sia crudi che cotti, possono danneggiare i globuli rossi e causare anemia. L’esposizione prolungata è particolarmente rischiosa. Ossa crude e cotte: Le ossa cotte possono scheggiarsi e causare gravi lesioni al sistema digestivo del cane. Le ossa crude, sebbene generalmente più sicure, devono comunque essere somministrate con cautela. Noci di macadamia: Queste noci contengono composti tossici per i cani e possono portare a debolezza, tremori e addirittura paralisi.

È essenziale informarsi sugli alimenti sicuri e cucinare per i propri animali utilizzando ingredienti adatti.