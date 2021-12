Oppo ha svelato, in occasione del secondo giorno dell’evento annuale Oppo Inno Day, il suo primo smartphone flagship pieghevole, il modello Find N. Si tratta del risultato di quattro anni di ricerca e sviluppo e sei generazioni di prototipi, sottolinea il colosso cinese, e porta con sé un nuovo approccio al fattore di forma pieghevole: landscape ratio da 8,4:9 per il display interno da 7,1 pollici e display esterno da 5,49 pollici, che invece ha un aspect ratio decisamente più familiare da 18:9. Lo schermo interno, oltretutto, offre un’area visiva il 60% più ampia rispetto a un display standard da 6,5 pollici.

A permettere l’apertura e la chiusura dello smartphone è la cerniera Flexion Hinge, realizzata con 136 componenti e che permette una piega minima, fino all’80% meno evidente rispetto ad altri dispositivi. Inoltre, evidenzia Oppo, permette un design che elimina lo spazio tra i display quando sono piegati, offrendo un aspetto più integrato e proteggendo meglio lo schermo interno dai graffi. La struttura a cerniera e a molle della Flexion Hinge permette al dispositivo di restare in equilibrio quando è aperto con un angolo tra 50° e 120° gradi.

Sul lato dello schermo interno, Oppo lo ha chiamato Serene Display. E’ realizzato con 12 strati differenti, offre una protezione e una durata eccellente e si integra con la Flexion Hinge per un’esperienza pieghevole perfetta. Il display include uno strato di 0,03 mm di Flexion Utg (vetro ultrasottile), rispetto ai 0,6 mm del normale vetro degli smartphone, che gli permette di piegarsi facilmente, garantendo al tempo stesso una forte resistenza. Il Serene Display è anche molto affidabile: ha la capacità di essere piegato oltre 200.000 volte mantenendo un’esperienza complessiva di piegatura senza pieghe. Lo schermo interno utilizza un display Ltpo con tecnologia di refresh dinamico intelligente che adatta la frequenza di aggiornamento tra 1-120 Hz in base al contenuto che si sta guardando. Il display dispone anche del supporto per una frequenza di campionamento del tocco fino a 1.000 Hz.

L’hardware dell’Oppo Find N, chiaramente, rispecchia la definizione di flagship: tripla fotocamera con sensore principale Sony Imx 766 da 50 Mp, obiettivo ultra-wide da 16 Mp e un teleobiettivo da 13 Mp, così come le fotocamere selfie su entrambi i display interno ed esterno. Il processore che muove la nuova interfaccia utente del Find N è il potente Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 12 gigabyte di Ram Lpddr5 e 512 giga di storage Ufs 3.1. La batteria da 4.500 mAh supporta la carica rapida Supervooc Flash Charge da 33W e anche la ricarica wireless 15W Airvooc, oltre a 10W di ricarica wireless inversa. Lo smartphone include inoltre un lettore di impronte digitali montato lateralmente nel pulsante di accensione, così come un doppio altoparlante con supporto Dolby Atmos.

Oppo Find N sarà disponibile dal 23 dicembre in Cina, al momento, in tre colorazioni: Black, White e Purple.