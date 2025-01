Ecco dove, tutte le misure.

Mentre l’Italia si prepara a celebrare il Capodanno 2025, alcune città hanno istituito ‘zone rosse’ per garantire la sicurezza pubblica. Queste aree sono destinate a escludere soggetti pericolosi o con precedenti penali, con la possibilità per i prefetti di disporre l’allontanamento.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha recentemente inviato una direttiva ai prefetti, evidenziando l’importanza di identificare tali aree attraverso ordinanze specifiche. Questo strumento ha già mostrato risultati positivi a Firenze e Bologna, dove 105 persone sono state allontanate negli ultimi tre mesi su un totale di 14.000 controlli.

A Napoli, il prefetto Michele di Bari ha istituito zone rosse in quartieri ad alta affluenza, come Chiaia e Vomero, in preparazione per le festività di fine anno. Sono stati previsti controlli intensificati da parte delle Forze dell’Ordine nelle aree con una maggiore concentrazione di persone, come i baretti di Chiaia e il centro storico. Limitazioni al traffico e divieti di vendita di bevande in contenitori rigidi sono stati imposti, vietando anche l’uso di fuochi artificiali in specifiche aree.

Anche Milano ha adottato misure di sicurezza potenziate, con zone rosse attive dal 30 dicembre al 31 marzo. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia ha esaminato la situazione, prevedendo un aumento dei controlli durante la notte di Capodanno. Sono state designate aree come le stazioni ferroviarie e le zone turistiche per il divieto di stazionamento per soggetti pericolosi.

A Torino, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza ha intensificato la vigilanza in occasione degli eventi musicali in piazza Castello, con l’istituzione di zone gialla e rossa. Sono previste limitazioni alla circolazione dei veicoli e sosta vietata nella zona rossa, insieme a divieti di vendita di alcolici con elevate gradazioni.

In sintesi, le città italiane stanno attuando misure rigorose per mantenere l’ordine pubblico durante le celebrazioni di Capodanno, con un focus particolare sulle aree ad alta affluenza e sulla prevenzione di comportamenti rischiosi.