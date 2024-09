Ecco dove lavora dopo il sequestro

Il 26 settembre 2024, Pasquale Manna, un noto tikToker napoletano, è tornato sui social media con un video che trasmette un messaggio motivazionale: “Rialzati, ricomincia e risplendi più che puoi”. Questo video segna il suo rientro dopo il sequestro del suo autosalone a Pozzo Nuovo, Napoli, da parte dei carabinieri e un viaggio in Albania per controlli dentali. In pochi istanti, Manna ha ripristinato il suo stile distintivo, caratterizzato dal dialetto napoletano, grida per presentare i veicoli e gesti pittoreschi come gettare una pala a terra.

Nonostante il sequestro, Manna ha trovato un modo per continuare la sua attività di vendita di automobili, vendendo però in un cortile condominiale anziché nel suo tradizionale autosalone. I suoi follower hanno rapidamente notato il cambiamento e hanno espresso preoccupazione e curiosità nei commenti ai suoi video, chiedendo spiegazioni sul nuovo luogo di vendita. Alcuni utenti si sono chiesti se avesse davvero “cambiato autorimessa” o se stesse vendendo auto in un cortile adibito a concessionaria.

La situazione ha attirato anche l’attenzione del deputato Francesco Borrelli, il quale ha condiviso un tweet riguardo alla questione. Borrelli ha menzionato quanto accaduto al deposito di Manna, citando che “è stato sequestrato la settimana scorsa dai carabinieri per varie irregolarità”. Nonostante ciò, Manna “continua nella sua illegalità” utilizzando un cortile di un’abitazione come rimessa per la vendita abusiva di auto. Borrelli ha concluso il suo messaggio sottolineando che “la cialtroneria alla lunga non paga”, suggerendo che le attività illecite di Manna potrebbero avere conseguenze negative in futuro.

In sintesi, Pasquale Manna ha trovato un modo per continuare le sue vendite di automobili nonostante i problemi legali e il sequestro della sua attività. I suoi video su TikTok riflettono il suo stile unico e il suo approccio informale, che ha suscitato reazioni sia di sostegno che di critica da parte del pubblico. La sua situazione evidenzia le sfide legate alle attività commerciali illegali e le conseguenze che possono derivare da esse.