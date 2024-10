Ecco dove e quanto durerà: previsioni

Il mese di ottobre inizia con l’arrivo di una perturbazione atlantica che si sta formando tra il Mare del Nord e i Paesi Bassi, pronta a dirigersi verso l’Italia. Nei prossimi giorni, si isolerà in un fenomeno meteorologico noto come “Cut-Off”, ovvero il distacco di un ciclone dalla sua saccatura madre. Questo comporta difficoltà nella previsione della traiettoria del ciclone, che si muoverà in modo imprevedibile attraverso il Paese per cinque giorni, portando maltempo da Nord a Sud e viceversa fino a sabato.

Inizialmente, la perturbazione madre sarà ancora distante, ma già nelle prossime ore si prevedono piogge tra Liguria e Toscana, e successivamente anche nella Pianura Padana. Altrove, il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato con temperature massime che potranno raggiungere i 27-29°C nel Sud e 25°C a Roma. Il maltempo autunnale, causato dal Cut-Off, si manifesterà mercoledì 2 ottobre, quando piogge autunnali colpiranno il Centro-Nord, specialmente in Toscana e nel Nord-ovest, per poi estendersi al Nord-est. Le zone del Triveneto potrebbero registrare accumuli di pioggia superiori ai 100 mm in 24 ore.

Al Sud, l’aria calda proveniente dal Nord Africa manterrà le temperature sopra i 30°C in città come Bari, Catania e Siracusa, che potranno arrivare fino a 31°C. Giovedì 3 ottobre si prevede il picco del maltempo, con piogge e temporali intensi, particolarmente nel Nord-ovest e in Sardegna. Nel pomeriggio, forti temporali potrebbero colpire Roma e il versante tirrenico, con piogge diffuse su gran parte d’Italia, ad eccezione di Calabria e Sicilia, dove le temperature potranno salire fino a 33°C.

Nel fine settimana, si prevedono ultime piogge al Centro-Sud e in Romagna sabato, mentre domenica dovrebbe tornare il sole con temperature più autunnali. È fondamentale seguire con attenzione gli spostamenti del ciclone nei prossimi giorni. Oggi, martedì 1 ottobre, al Nord si registrano nubi in aumento e piovaschi intermittenti, mentre al Centro ci sono molte nubi e occasionali piogge. Al Sud, il tempo rimane soleggiato e caldo.