Ecco Dove e Quando: Attenzione ai Rischi

L’aurora boreale potrebbe essere visibile in Italia nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, a causa di una forte tempesta geomagnetica generata da un flusso di vento solare proveniente da una macchia solare. Il picco di intensità magnetica è atteso intorno alle 4 del mattino della domenica, con un indice Kp previsto di circa 7 su una scala che va da 1 a 9, suggerendo così elevate probabilità di assistere a questo spettacolare fenomeno atmosferico anche nel sud Europa. Sebbene non ci siano certezze sulla sua manifestazione, le previsioni sono promettenti e sono state confermate da diverse applicazioni e portali specializzati.

Il fenomeno è originato dalle interazioni tra le particelle cariche del vento solare e gli atomi presenti nella ionosfera, che si illuminano creando colori vivaci nel cielo. Tuttavia, potrebbero influire le condizioni meteorologiche avverse, che potrebbero oscurare la visibilità dell’aurora boreale. È interessante notare che eventi simili non sono rari a queste latitudini; in effetti, l’ultima apparizione in Italia è avvenuta il Capodanno del 2025, e altre aurore sono state avvistate nei mesi di maggio e ottobre dello scorso anno.

Il periodo delle aurore è favorizzato dall’effetto Russell-McPherron, che rende più probabili le tempeste geomagnetiche durante gli equinozi, in particolare quello primaverile. Pertanto, il 22 e 23 marzo potrebbe riservare una straordinaria opportunità per osservare questo fenomeno affascinante.