Ecco dove, da quando e quali misure

È stata istituita una ‘zona rossa’ alla stazione Termini e nell’area dell’Esquilino a Roma per incrementare i livelli di sicurezza. Le tempistiche rapide per l’implementazione di questo dispositivo sono confermate da fonti del Viminale, che evidenziano come la presenza delle forze dell’ordine nell’area e in altre stazioni della Capitale sia già aumentata in modo significativo.

Dall’inizio del 2023 fino ad oggi, sono state condotte 198 operazioni straordinarie ‘ad alto impatto’, coinvolgendo un totale di 14.300 unità tra Forze dell’Ordine, Polizia locale e personale di altri enti. Questo imponente sforzo ha portato al controllo di 158.850 persone, di cui 67.656 di nazionalità straniera. Durante queste operazioni, sono stati effettuati 504 arresti e 1.579 denunce. Inoltre, 82 stranieri sono stati espulsi, 79 armi sequestrate e 23.276 veicoli controllati. Sono stati ispezionati 1.846 esercizi pubblici, con l’individuazione di 138 lavoratori in nero o irregolari.

La ‘zona rossa’ è un’area urbana in cui è vietata la presenza di individui considerati pericolosi o con precedenti penali, e i prefetti possono disporre il loro allontanamento. Questo strumento ha già prodotto risultati positivi nelle sue prime applicazioni a Firenze e Bologna, dove nei tre mesi finali del 2024 sono stati emessi provvedimenti di allontanamento per 105 persone su 14.000 controllate.

Le misure possono essere applicate in aree urbane come le zone della movida, che sono caratterizzate da un’elevata concentrazione di persone e attività commerciali, e dove frequentemente si verificano episodi di microcriminalità, come furti e rapine, nonché violenza, vandalismo, abuso di alcol e degrado. Le ‘zone rosse’ mirano a creare un ambiente più sicuro e a garantire il rispetto delle normative per la sicurezza cittadina, nel tentativo di dissuadere comportamenti delinque e mantenere ordine pubblico.

In conclusione, l’introduzione delle ‘zone rosse’ rappresenta un passo decisivo nella lotta contro la criminalità e nella protezione dei cittadini, contribuendo a rendere le aree vulnerabili più sicure per ogni individuo.