Scopriremo qual è il cane più costoso del mondo con tutte le caratteristiche della sua razza e molti curiosi dettagli.

Sappiamo molto bene che ci sono tanti cani abbandonati nei canili che hanno bisogno di una famiglia e per questo si cerca di puntare sempre ad un’adozione con il cuore nei rifugi e per tutti i cani di tutte le razze e di tutte le età.

Ci sono, però, anche cani molto ricercati, con il loro pedigree che costano parecchi soldi. In questo articolo scopriremo qual è il cane più costoso del mondo. Avete già un’idea di chi potrebbe essere?

Sicuramente si tratta di un cane di razza, non molto diffusa e sicuramente si tratta di un esemplare molto bello, anche se lo sono tutti i cani. Vediamo di approfondire meglio l’argomento con ulteriori dettagli.

Qual è il cane più costoso del mondo? Ecco di chi si tratta

Come già accennato, ci sono delle razze più rare di altre. Cani come Labrador e Golden Retriever si trovano ovunque in Italia e nel mondo. Pensiamo anche ai Chihuahua. Un fattore molto importante che influisce sul costo è, quindi, la rarità. Tanto più un cane è raro e tanto più alto è il suo prezzo e il suo valore.

Uno dei cani più rari è il Mastino tibetano. È una razza molossoide dei cosiddetti “cani da montagna”, originaria del Tibet ed è piena di pelo. Guardare le foto di questo esemplare di cane mette dolcezza e tenerezza.

È un cane di taglia grande, tanto da essere descritto in documenti storici come un animale gigante. Questi cani sono diffusi principalmente in Cina ed è molto raro trovarli nella parte occidentale del mondo.

Ma perché è il cane più costoso? È presto detto: un uomo ad una fiera in Zhejiang ha voluto un cucciolo di Mastino tibetano e lo ha pagato 12 milioni di yuan, che corrispondono circa a 2 milioni di euro. L’uomo d’affari cinese ne aveva già uno e ha voluto dargli un fratello.

Vista la cifra, il cucciolo si è conquistato il titolo di cane più costoso del mondo perché mai nessun altro ha pagato tanto per avere un animale.

I cani più costosi

Oltre questo fatto del tutto eccezionale che, però, di fatto ha reso il Mastino Tibetano il cane più costoso del mondo, ci sono altre razze per le quali persone hanno pagato molto per averle.

Pensate che una persona ha speso 13.000 euro per un Cavalier King Charles Spaniel. Al terzo posto troviamo il Samoiedo con una vendita provata di 11.000 euro. 9.500 per un cane Lowchen, 8.000 euro per un cane di razza Rottweiler e un Canadian Eskimo.

Due persone hanno pagato 7.000 euro per uno Yorkshire Terrier e Egyptian Pharaoh Hound. Ancora, un Akita Inu è stato venduto per 5.500 euro, mentre un Azawakh e un Bulldog inglese sono stati venduti a 3.000 euro.

Infine, oltre i 1.000 euro troviamo delle vendite con protagoniste altre razze come il Dogo argentino, il Chow Chow e il Lakeland Terrier.

I fattori che condizionano il costo può essere la rarità della razza, ma anche l’estetica, le capacità del cane come la velocità per poter gareggiare oppure la capacità di cacciare.