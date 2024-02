Ecco cos’è l’Oro del Diavolo e perché è così pericoloso estrarlo

In Indonesia, sulle pendici del vulcano Kawah Ijen, si svolge una lotta quotidiana tra l’uomo e la natura che sembra appartenere più a un’epoca remota che al mondo moderno. Qui, avvolti da un paesaggio che di notte si illumina di fiamme blu spettrali, minatori coraggiosi si avventurano per estrarre l'”Oro del Diavolo”.

Queste fiamme “demoniache” sono proprio causate dalla combustione dello zolfo depositato sulla superficie del vulcano, mentre minatori coraggiosi e disperati si avventurano per estrarre a mano proprio questo elemento (sapete che esiste, oltre l’oro del diavolo, anche l’oro degli sciocchi?).

Questa denominazione deriva non solo dal colore giallo brillante dello zolfo ma anche dai pericoli mortali che comporta la sua estrazione. Lo zolfo, elemento fondamentale in un’ampia gamma di prodotti e industrie, dalla produzione di zucchero e fiammiferi fino ai fertilizzanti e ai medicinali, rappresenta per i lavoratori locali una delle poche fonti di reddito, nonostante i rischi enormi.

I minatori, spesso senza adeguata protezione, si inoltrano nelle viscere del vulcano per raccoglierlo, che una volta estratto si solidifica in blocchi gialli. Questi vengono poi trasportati a spalla fuori dal cratere, in cesti che possono pesare più del doppio del loro portatore. Tale lavoro estenuante non solo minaccia la loro salute fisica, causando lesioni spinali e deformità, ma li espone anche a fumi tossici di anidride solforosa, che possono provocare gravi problemi respiratori.

Nonostante l’industria dello zolfo sia valutata miliardi e prometta di espandersi, per questi minatori l'”Oro del Diavolo” rappresenta una scelta obbligata.